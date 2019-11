La profunda reflexión de Amaya Forch tras las críticas que recibió por una fotografía: “La descalificación me cuesta”

La actriz Amaya Forch nuevamente está en la polémica. La profesional realizó una profunda reflexión tras una fotografía que subió en sus redes sociales y la que fue duramente criticada por sus seguidores.

En ese contexto, la ex esposa de Amaro Gómez-Pablo aseguró que no entiende el odio que se ha generado por dicha imagen en donde aparece vestida de verde.

“No entiendo. Subí esta foto donde estoy vestida como un poroto verde y me llegó mucha mala onda. ‘Te ves fea, qué te pasó, anoréxica, arrugá, demacrá, flaca, etc. ¿En serio? Me gusta entender a quienes se toman el tiempo de descalificar a otra persona sin conocerla. Bueno, conociéndola también”.

“La descalificación me cuesta. Mi cuerpo me da vida, mi cuerpo es mi herramienta de trabajo, me llena de sentimientos, emociones, sensaciones, placeres y experiencias. ¿Por qué para otro está mal un cuerpo que no le pertenece? ¿Qué sabe de ese cuerpo? ¿Conoce sus puntos sensibles? ¿Sabe dónde tiene cosquillas? ¿Sabe qué le da alegría? ¿Sabe dónde siente pena?”, agregó.

“Estamos viviendo un momento de reflexión e introspección general donde, creo, debemos aprender a ser más solidarios, empáticos y sobre todo respetuosos. Entiendo que hay angustia y puedo comprender que se busca sacarla por donde sea, pero no es sano ni real el atacar a otros”, finalizó.