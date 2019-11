Tonka Tomicic pidió la salida Hermógenes Pérez de Arce tras duros dichos sobre Derechos Humanos

El matinal “Bienvenidos” durante la jornada de hoy ha acaparado mirada por diversos motivos. Primero fue Carlos Zárate quien protagonizó un curioso momento saliendo del set, mientras se refería al estallido social. Luego regresó y explicó que fue por un malestar de salud.

Tiempo después en el matinal se contó con la presencia de Hermógenes Pérez de Arce, donde el abogado planteaba duros dichos sobre los derechos humanos, así como a las violaciones que ocurrieron durante la dictadura.

“No me parece lo que usted está haciendo. No corresponde“, sostuvo la animadora luego de que el exdiputado negara las violaciones sistemáticas que ocurrieron durante la dictadura.

Pérez de Arce reaccionó de inmediato: “Cómo no me voy a retirar si soy censurado, no puedo exponer mi opinión“.

“No se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile (…) Le pedimos que se retirara antes porque me parece que no corresponde“, agregó Tonka, solicitando su salida. Luego, en la misma línea, pidió disculpas si comería un error como representante de Canal 13.

Aquí puedes ver el momento: