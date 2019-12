Fulvio Rossi revela que presenció abusos de sacerdote cuando tenía 9 años

En un nuevo capítulo de “Podemos hablar” de Chilevisión el exparlamentario Fulvio Rossi contó una delicada experiencia que marcó su infancia.

Todo lo comentó en la sección ‘Punto de Encuentro’ cuando el animador del programa, Julián Elfenbein, preguntó “pasen adelante, los que se hayan sentido abusados”.

El exsenador se levantó a dar su testimonio: “Esto lo comento porque hace poco salió en los medios de comunicación. Un sacerdote saleciano, que era rector del saleciano don Bosco cuando estudié, no sólo estaba siendo investigado, sino que la iglesia iba a levantar cargos por abuso sexual. Hay muchas historias, pero yo cuento lo que me tocó ver y sufrir”.

Agregó que “cuando tú tienes 9 o 10 años normalizas muchas situaciones. Es un contexto donde tus padres son súper católicos y los sacerdotes son dioses. Este cura llegaba a las duchas y les secaba la espalda a los jóvenes como algo normal“.

En una de las oportunidades, “el cura estaba confesando a un amigo, yo tenia nueve años y veia que lo tocaba, le masajeaba el muslo, los genitales”, reveló Rossi.

Fulvio señaló que nunca se le pasó por la cabeza decirle a sus padres. “No les conté, no se me habría ocurrido. Sentí una sensación extraña, pero es difícil cuando tienes el contexto de esos años. Tú te ibas a un retiro espiritual y tu mamá, que era sobreprotectora, encontraba más seguro eso que te subieras a una bicicleta”, dijo.

“Lo comenté al chat que tenemos de los compañeros salecianos y todos lo reconocen, pero nadie quiere dar el testimonio”, dijo respecto a la investigación.