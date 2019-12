"Contra viento y marea": Actitud del novio con su hija causó fuertes críticas en televidentes

Durante la jornada del domingo se emitió un nuevo capítulo de “Contra viento y marea” de Canal 13, donde se pudo observar la historia de amor de José y Rosa, quienes llevan 42 años juntos.

La pareja no había podido concretar su sueño de casarse por diversas razones. Cabe mencionar que José y Rosa tienen cinco hijos, y trabajan en su parcela sembrando y cosechando verduras.

Bajo este contexto, hubo un hecho que causó “rechazo” en los televidentes, quienes inmediatamente emitieron sus opiniones a través de redes sociales.

Lo que sucedió fue que la hija menor de la pareja, Morín, está embarazada y tiene 19 años, por lo que decidió dejar sus estudios. En este sentido, el padre de la joven no toleró este hecho y la echó de la casa.

Tras esto, la madre expresó que “es muy duro para mí verla, que se vaya. Es mi hija menor y muy regalona“, dijo.

Mientras que el padre comentó que “me falló. Yo quería otra cosa para ella. No siguió estudiando y a lo mejor se fijó en la persona equivocada”.

En este sentido, el padre expresó que el hecho de que ya no esté en la casa le servirá para “que aprenda y vea cómo es la vida fuera de la casa”.

“Que mi papá no me mire ni me hable es fuerte. Piensa que por tener 19 años no voy a ser nadie en la vida. Él es súper duro, terco. Salió a trabajar súper chico, por la vida que lleva él es así. Yo igual lo quiero, lo amo y lo acepto así. No lo cambiaría por nada, pero me hubiera gustado darle una alegría, pero no pude“, fueron las palabras de Morín.

La reacción del novio con su hija menor causó un fuerte rechazo en los televidentes, quienes cuestionaron duramente la actitud de José.

