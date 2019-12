Hombre que perdió a tres sobrinas en accidente de Taltal: "Necesitamos que venga alguien de Turbus que se haga responsable"

Durante la noche del domingo se produjo un accidente en la comuna de Taltal, el que dejó a 21 personas fallecidas producto de la caída de un bus de pasajeros a un barranco. Además, hay aproximadamente 20 personas lesionadas.

Bajo este contexto, el matinal “Bienvenidos” de Canal 13 abordó este tema, enviando a un periodista quien realizó un despacho desde el Hospital de Taltal, donde se encontraba Yerko Ramírez, un hombre quien se enteró de la muerte de sus tres sobrinas en este accidente.

El hombre comentó que dos de sus sobrinas fallecidas tenían 21 años y la otra solo 4 años.

“Yo estuve anoche, fui para allá y vi el accidente. El bus está totalmente destrozado, metido en una quebrada. No existe segundo piso, nada, se le ve la pura primera parte y los neumáticos que están todos calcinados. Ellas iban adelante, en los primeros asientos, en el segundo piso. Pregunté en Carabineros y me mostraron los carnet de ellos“, comenzó expresando Yerko.

A esto agregó que se mantendría en el establecimiento hospitalario para esperar mayor información sobre lo ocurrido y exigió que algún representante de la empresa Turbus se haga responsable: “Necesitamos que venga alguien de Turbus que se haga responsable de lo que pasó, porque mataron vidas, seres humanos. Nos dieron información de los accidentados, pero de los fallecidos no se sabe nada. Y no están ellos acá en Taltal, a todos los accidentados los trajeron para acá. Y ellos no están acá…“, dijo sumamente emocionado.

Tras esto, el hombre no pudo seguir con su relato y continuó hablando su esposa, quien expresó que “ellas (sus sobrinas) viajaron el sábado y se quedaron una noche allá. Ellas fueron a comprar el regalo de Navidad a su hija”.

Posteriormente Ramírez comentó que “se embarcaron en ese bus fatal. Y en este momento no están con nosotros…”.

Finalmente, la conductora del programa Tonka Tomicic señaló que “sería bueno dejarle el espacio a don Yerko y a la señora. Ver cómo podríamos darle alguna información”, cerró.