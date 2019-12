La broma de Cristóbal Guarello tras reencuentro con Tonka Tomicic en matinal "Bienvenidos"

La semana pasada el periodista Cristóbal Guarello y Tonka Tomicic protagonizaron un tenso momento en “Bienvenidos” luego de que la conductora del espacio interrumpiera al comentarista deportivo, quien deseaba entregar su opinión.

“Tonka, no eres mi profesora de la primaria. Me preguntaste a mí y no he podido terminar“, fue la recordara frase que soltó Guarello, con la cual tras el altercado Tomicic bromeó en Twitter.

Gracias Juan Cristobal por tu visita, te espero sin falta la próxima semana en el mismo horario 😘 pic.twitter.com/zvh6wKAnDS — Tonka Tomicic (@TonkaTP) November 26, 2019

El comunicador una vez más fue invitado a “Bienvenidos”, donde se refirieron a la polémica que trataron la semana pasada. “A propósito del chiste de la semana pasada, porque para mí fue un chiste. Para mí no significó nada“, relató Guarello.

Tonka replicó: “para mí también. Te mandé un mensaje en Twitter, ¿lo viste?“, consultó, a lo que el periodista continuó con el jugueteo: “Sí, poh. No te traje la manzana verde“.

Finalmente Cristóbal Guarello se refirió al cambio de pauta que han tomado los matinales: “Se está hablando de pensiones, de ingresos mínimos, de violencia en la calle, de precarizaciones, de inequidad, de un montón de problemas reales del país y estamos sacando conclusiones bastante enriquecedoras a partir de eso“, cerró.