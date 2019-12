Madre de fallecido actor Eduardo Mujica se sincera: "Él se cansó de luchar"

En una nueva emisión del programa de Chilevisión “Viva la Pipol“, estuvo de invitada la madre del actor Eduardo Mujica, quien se quitó la vida a los 44 años el martes 13 de agosto.

Sandra Solimano expresó que el fallecimiento de su hijo ha sido “muy difícil. El día que murió mi hijo yo pensé o me quedo acostada mirando el techo y me muero junto con él, o sigo mi vida (…) decidí luchar con esta sensación de ausencia y de dolor que no se me va a pasar nunca”.

Sobre su muerte, la actriz chilena indicó que “siento que él se cansó de luchar, porque la bipolaridad es una lucha eterna, y tomó una decisión que se la respeto“, dijo, agregando que el actor “dejó una carta preciosa explicando el por qué”.

“Muchas veces me dijo que le costaba la vida, o sea levantarse para él en la mañana era todo un esfuerzo… él me decía que yo era su mejor amiga… y yo lo echo mucho de menos”, dijo la mujer sumamente emocionada.

Posteriormente Sandra reveló que “él decía: ‘Yo tengo todo, tengo mujeres, una carrera exitosa, tengo una familia maravillosa pero nada me llena’. Sentía un vacío y encontró en dios un camino muy lindo. Gracias a él tenemos paz, porque la pena nunca se nos va a pasar“, expresó.

La mujer también contó que están pensando crear una fundación en ayuda de las personas que sufren de trastorno bipolar, ya que aseguró que es sumamente caro el tratamiento.

Tras esto, la actriz comentó que existen precarias condiciones de salud mental en el país, afirmando que ellos tuvieron el dinero necesario para tratar a su hijo, mientras que otros no tienen esa oportunidad.

“Estuvo en manos de un psiquiatra durante 10 años, donde iba cada 3 meses a un control y recibía sus remedios que eran carísimos, gastaba más de 200 mil pesos”, aseguró Sandra.

Finalmente Solimano manifestó que “toda la protección que hay para la salud mental en Chile es muy mala. Entonces el que no tiene plata, no tiene ninguna posibilidad de tratarse, y una persona sin remedios no puede hacer nada”, cerró.

Haz clic acá para revisar sus declaraciones.