Ricardo Meruane volvió a la pantalla con chistes sobre el estallido social: no obtuvo muchas risas

Quien reapareció en medio del estallido social que enfrenta Chile fue el comediante Ricardo Meruane, quien se presentó en “Bienvenidos” donde, junto a Claudio Moreno (hombre que le da vida a Guru Guru), debatieron sobre lo que ocurre en el país.

Moreno partió comentando sobre una baja en los shows debido a las manifestaciones, ya que la gente ha preferido estar en sus casas en vez de asistir a espectáculos.

Por otra parte Meruane entregó su visión sobre lo que ocurre en el país y además aseguró que esto le ha servido para reunir nuevo material para su rutina.

“Para mí no ha cambiado en lo absoluto porque el enfoque mío siempre ha sido el mismo. De hecho, hablo de actualidad. Va cambiando por las cosas puntuales que han pasado ahora, igual he puesto algunas cosas en Facebook, pero está muy ‘crispado’ el ambiente“, partió comentando el humorista.

Tras esto relató que le llama la atención que no haya ocurrido antes (el estallido social) y luego se atrevió soltar un par bromas cortas, que no lograron convencer al panel del matinal de Canal 13.

“Lo que sí podemos decir es que Chile es un país en marcha. No hay día que no haya una marcha“, soltó con el fin de causar risa, pero no lo consiguió.

Pero su poco éxito no lo detuvo y continuó bromeando, incluso con los saqueos y la reducción de la jornada laboral: “La actualidad va haciendo mi guión. La otra vez pregunté si los saqueadores acumulaban puntos, por ejemplo. Me hicieron pebre. Lo otro que pregunté fue ‘ya pasaron las 40 horas, ya ¿Hasta cuándo protestan?’. Todas esas cosas uno ya no las puede decir“.

Finalmente a Tonka Tomicic le logró sacar una carcajada con su chiste final, luego de que no tuviera mayor participación. “He optado de repente por el modo ‘Mmm’. Que te preguntan algo y tú dices ‘mmm"”, cerró el comediante.