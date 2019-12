La emotiva reacción de Joaquín de "Contra viento y marea" al verse por televisión

El lunes se emitió un nuevo capítulo del programa de Canal 13 “Sigamos de Largo“, donde estuvo de invitado el conductor de “Contra viento y marea” Francisco Saavedra.

El animador estuvo acompañado de diversas personas quienes fueron protagonistas del programa, entre ellos, el pequeño Joaquín, quien se ganó el corazón de los chilenos con su particular y alegre personalidad.

Cabe recordar que “Joaco” vive con un tumor cerebral desde los 10 años y se ha realizado diversas operaciones. A pesar de esto, el niño siempre está con ánimos de seguir adelante.

Fue en este programa que Joaquín reveló su reacción al verse por la televisión, tras solicitar ayuda a “Pancho” Saavedra para casar a sus padres.

“Cuando me vi, lloré de emoción. Le doy gracias a Pancho (Saavedra) y a todo el equipo del ‘Contra Viento y Marea’, porque son grandes personas. Donde sea que el Pancho vaya, lo van a recibir con los brazos abiertos“, dijo el menor.

Sobre su relación amistosa con Saavedra, manifestó que “de inmediato me sentí amigo de él. Cuando fuimos al matrimonio del Benja, ahí le dije si me podía casar a mí y a mi polola“, expresó, sacando risas en los presentes.

“Así nos conocimos nosotros. Cumplíamos el sueño de Benjamín, de que sus papás se casaran. De pronto, alguien me empieza a tira la chaqueta en plena grabación y me decía ‘oiga, quiero que me case’. No lo pesqué mucho al principio y le decía ‘estoy grabando"”, sostuvo el conductor de televisión. Sin embargo, al conocerlo el animador expresó que Joaquín tenía “una luz impactante“.

Finalmente, Joaquín expresó que “estoy juntando plata para traer a mi polola, que vive en Temuco“, dijo, agregando que aún no se han dando un beso, pero que “ahora ya estoy preparado y decidido”.