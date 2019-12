En una nueva emisión del matinal “Buenos días a todos“, estuvieron de invitados el diputado Gonzalo Fuenzalida y el senador Guido Girardi.

En este contexto, ambos abordaron el anuncio realizado por el Presidente Sebastián Piñera, quien enviará un proyecto de ley al Congreso, el que otorga un bono de 100 mil pesos distribuidos a más de un millón de familias.

El senador destacó la medida del Mandatario, pero expresó que hay otros hechos de fondo que se deben mejorar, porque “Chile cambió, Chile no puede seguir siendo el país más desigual del planeta“, dijo.

Tras sus palabras, el periodista y panelista del programa Iván Núñez cuestionó duramente lo expresado por Girardi, manifestando que “Chile nunca ha sido el más desigual del planeta. Con todo respeto senador, esas son las caricaturas que le hacen mal a todo el país. Chile está lejos de ser el país más desigual del planeta”.

Ante esto, el parlamentario comentó que estaba “entre los 10 países más desiguales”, lo que causó la inmediata reacción del comunicador: “Dese una vuelta por África. Decir que Chile es el más desigual del planeta es una exageración y esas exageraciones son las que nos han llevado a ver las cosas en blanco y negro”, fue la respuesta del periodista.

El senador siguió insistiendo en su punto y manifestó que Chile se encontraba entre “los 15 más desiguales”, a lo que Núñez expresó que “bueno, íbamos en 10 y ahora en 15”, dijo.

Finalmente, el periodista afirmó que “no me puedo comparar con África, porque ahí no existe sistema de salud, hay un sistema precario de educación, un porcentaje importante de la población tiene VIH. Yo me tengo que comparar con la OCDE”, cerró.

Revisa el momento a continuación: