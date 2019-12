Las amorosas palabras de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta a su hija tras graduación de 4° medio

View this post on Instagram

Felicitaciones hijita mía!!! 🌺🙏🏼🌟hoy cumples una etapa maravillosa en tu vida…me siento tan orgullosa de ver cómo creces y luchas por tus sueños…acá estaré siempre apoyándote en todo…ser tu mamá es una bendición de Dios🌟🙏🏼…eres una niña maravillosa!!!!…tu esfuerzo, tu perseverancia, tu fortaleza en momentos difíciles me hacen admirarte y emocionarme con cada uno de tus logros!!!…te mereces lo mejor!!! Te amo con toda mi Alma…Mi dulce Princesa!!!❤️❤️ @maitesolabarrieta • • • • #graduacion #hija #amor #amordemadre