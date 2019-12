Durante la noche del martes se emitió un nuevo episodio del programa “Sigamos de Largo” en Canal 13, el que estuvo conducido por la animadora Francisca García-Huidobro.

Las invitadas en esta oportunidad fueron las argentinas Andrea Dellacasa, Mariana Marino y Yamila Reyna, quienes relataron diversas historias de sus vidas y sus experiencias en Chile.

Bajo este contexto, hubo una sección del programa que causó diversos comentarios en redes sociales, debido a una particular frase emitida por la conductora del espacio.

Fue en la sección “Amiga, date cuenta”, en la cual las tres amigas abordaron las relaciones amorosas que habían tenido. En este sentido, en un momento apareció una fotografía del locutor radial Daniel Valenzuela, quien mantuvo una relación con la comediante Yamila Reyna.

Fue en este momento que las amigas de la comediante realizaron sus descargos. Primero fue el turno de Andrea Dellacasa quien expresó: “Yo tengo que decir que este chico, cuando lo conocí antes me caía súper bien. Después me cayó como el re… Amiga, estaba cantado, si ya lo habían dejado, entonces alguna fallita tenía. Y por el ‘Palomo’, más tonto que una Paloma, así que amiga gracias a Dios que saliste de ahí”, expresó la modelo.

Mientras que Mariana Marino dijo que “amiga, date cuenta, te comprometiste con el ego del pibe, directamente, era ‘yo, yo, yo’. Amiga, estaba cantado como lo dijo Andrea. Te fuiste a vivir con el pibe y a los dos meses el espacio de la casa era reducido a 50 centímetros por 50 centímetros, se comió todo el ego del pibe, date cuenta, y pateaste paredes, pateaste puertas, y al final de todo yo sé que te diste cuenta”, expresó.

Por último, fue el turno de la conductora del espacio, Francisca García-Huidobro, quien encaró duramente al locutor radial: “Daniel Valenzuela, que el año pasado haciéndote muy machito me encaraste en un programa de TVN, por haberte perseguido cuando te dejó tu señora por tu hermano. Como yo ese día andaba no en mi mejor momento, se me olvidó decirte que bastante raro que me hayas echado la ‘foca’, cuando ese mismo día le estabas mandando mensajes a Carlos Valencia para que te diera pega en Primer Plano. Uno no cag… donde come“, fueron sus categóricas palabras.

