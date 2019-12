La ácida respuesta de Daniel Valenzuela tras peyorativo comentario de Fran García-Huidobro

La noche del pasado martes se emitió un nuevo capítulo de “Sigamos de Largo“, el programa de conversación de Canal 13, el cual en esta oportunidad estuvo conducido íntegramente por Francisca García-Huidobro.

Andrea Dellacasa, Mariana Marino y Yamila Reyna fueron las invitadas en el espacio, pero lo que llamó más la atención fueron las duras declaraciones que lanzaron contra el locutor Daniel Fuenzalida, expareja de Yamila Reyna.

“Yo tengo que decir que este chico, cuando lo conocí antes me caía súper bien. Después me cayó como el re… Amiga, estaba cantado, si ya lo habían dejado, entonces alguna fallita tenía. Y por el ‘Palomo’, más tonto que una Paloma, así que amiga gracias a Dios que saliste de ahí”, partió comentando Andrea Dellacasa.

No obstante, las palabras más duras salieron de la boca de García-Huidobro, la animadora del espacio: “Daniel Valenzuela, que el año pasado haciéndote muy machito me encaraste en un programa de TVN, por haberte perseguido cuando te dejó tu señora por tu hermano. Como yo ese día andaba no en mi mejor momento, se me olvidó decirte que bastante raro que me hayas echado la ‘foca’, cuando ese mismo día le estabas mandando mensajes a Carlos Valencia para que te diera pega en Primer Plano. Uno no cag… donde come“, soltó la “Dama de Hierro”.

Y Daniel Valenzuela no se quedó callado.

El locutor radial utilizó su cuenta de Twitter para hablar de lo ocurrido y entregar su versión de los hechos.

“Que daño que hace el Tramadol eh. Hasta te pones a mentir descaradamente“, soltó en la plataforma.

Luego, en otro tweet, continuó: “Bien feo el espacio, y lleno de mentiras. No es la TV a la cuál debiéramos encaminarnos hoy. La agresión y las ofensas gratuitas son de otro tiempo. No lo entiendo”.

Uno de sus seguidores apoyó su indignación y redactó: “En todo caso, feo que saquen cosas donde hay un tema familiar fuerte en esta te apoyo“.

Esto fue tomado por Valenzuela, quien añadió: “Todo feo. Además de eso. La mentira descarada. Y pública“.

Aquí puedes ver sus tweets:

Que daño que hace el Tramadol eh. Hasta te pones a mentir descaradamente!! — Daniel Valenzuela A. (@valenzuelaaedo) December 4, 2019

Bien feo el espacio, y lleno de mentiras. No es la TV a la cuál debiéramos encaminarnos hoy. La agresión y las ofensas gratuitas son de otro tiempo. No lo entiendo. https://t.co/mAjbsci87e — Daniel Valenzuela A. (@valenzuelaaedo) December 4, 2019