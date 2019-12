En una nueva emisión de la teleserie de Mega “Verdades Ocultas“, se pudo ver el “cara a cara” entre Eliana y Rocío, luego de que la abogada despertara del coma, tras el accidente vehicular que sufrió al escapar de Tomás.

Bajo este contexto, Eliana amenazó a la abogada para que nunca más volviera a ver a su hijo: “Benjamín no quiere saber nada de ti, tiene pánicos nocturnos desde el día que te lo robaste. Te tiene miedo Rocío, pavor”, le dijo.

A esto agregó que “yo soy la que lo he escuchado llorar noche tras noche desde el día del accidente. Ahora él está mucho mejor. No voy a permitir que vengas a destruir su vida, el me tiene a mí, solo a mí”, dijo de forma categórica.

En este sentido, según afirmó Página 7, Benjamín habría quedado con un trauma luego de este accidente, debido a diversos hechos que dejaron entrever esto.

En primer lugar, cuando el menor se enteró de que su madre había despertado del coma, se negó a verla de manera rotunda. “¿Quieres verla?”, le consultó Tomás al niño, a lo que Benjamín respondió gritando que no quería ver a su madre.

Por otra parte, hay otro momento en el cual se puede observar que el menor habría quedado con un trauma, y es cuando llega desganado y cabizbajo a la casa de Eliana.