Durante la jornada de ayer, se dio a conocer que el programa “Intrusos” de La Red llegaba a su fin, tras 13 años en pantalla.

Tras esto, la panelista Claudia Schmidt hizo sus descargos y relató a Las Últimas Noticias que “nos informaron que tras 13 años el programa salía de pantalla. Fue emotivo, pero no hubo lágrimas. Estoy en shock todavía, no nos esperábamos esta situación”, dijo.

Por otra parte, la actriz Sigrid Alegría compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, y escribió “Al fin“, aludiendo a que finalmente se acababa el programa de farándula.

Comentario que no fue bien recibido por la panelista de “Intrusos”, quien arremetió contra la actriz con categórico mensaje.

“Me pregunto @sigridalegria estabas sobria,o ebria ? Tú pides justicia social y te alegras cuando un montón de trabajadores con familias se quedan cesante?????? En qué quedamos,,,, no son ustedes los que gritan NO A LA CESANTÍA?????“, escribió Schmidt.

A esto agregó que “Te felicito por tu maravillosa consecuencia. #fuerzaatodoslosafectados”, fueron sus palabras.

Revisa acá las publicaciones: