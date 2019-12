Periodista de CNN se retira tras 11 años en pantalla: no pudo contener las lágrimas al despedirse

La reconocida periodista Verónica Schmidt se despidió de CNN tras 11 años en pantalla.

Con un emotivo mensaje de parte de sus compañeros de noticiero y un video recordando sus múltiples despachos televisivos, la periodista expresó con voz quebrajada que “me preparé mucho para no llorar, no funcionó la melisa. Les quiero dar las gracias a todos los que en estos 11 años ayudaron a que yo pueda haber aprendido mucho“.

También la periodista agradeció a los que la ayudaron a “a hacer este un lugar de trabajo grato, con cosas buenas y con cosas malas como todas las empresas, como todos los canales, como todos los lugares donde operamos los humanos“.

Asimismo, Schmidt expresó que “llegué sin marido y sin hijas, y me voy con marido y con dos niñas. He crecido yo también”.

Posteriormente pidió perdón si en alguna ocasión incomodó a alguien con alguna frase: “Quiero ofrecer las disculpas si alguna vez dije algo que incomodó, si reté a alguien más de la cuenta, quiero decir que me voy infinitamente agradecida“, dijo.

Verónica aseguró también que “han sido los mejores años de mi vida en este lugar. Ojalá que sigan manteniendo el espíritu de equipo que tienen, de las personas, de la humanidad con la que mucha gente todavía en este espacio, y en este medio en el que estamos, que no es fácil de encontrar, la sigan sosteniendo”, expresó.

“Vienen tiempos muy difíciles y no es un cliché es así, y les deseo la verdad todas las fortalezas, todo el mundo y sobre todo la mayor humanidad para enfrentar los desafíos que se vienen por delante, infinitas gracias a todos los que me acompañaron en este camino y también a los que ya no están”, dijo la periodista.

Con lágrimas en su rostro y casi sin poder hablar, la periodista cerró su discurso de despedida expresando que “los quiero mucho y no duden en contar conmigo en lo personal cada vez que lo necesiten. Muchas gracias“, finalizó.

Infinitas gracias a cada uno con los que tuve la suerte de trabajar. Hasta siempre gente linda! — VERÓNICA SCHMIDT (@VeroSchmidtB) December 5, 2019