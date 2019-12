En el marco del estallido social, se comenzaron a viralizar diversas funas en redes sociales, en las cuales se relatan complejas experiencias vividas por mujeres, relacionadas a acoso, abuso y violación sexual.

Fue en este contexto que se difundió el nombre de un docente de una conocida universidad, a quien funaron por un supuesto acoso y abuso sexual hacia algunas estudiantes del establecimiento.

Asimismo, el docente constantemente le dejaba diversos e inadecuados comentarios a Belén Soto en su cuenta de Instagram, los que fueron respondidos por la actriz.

Tras esto, la autora del libro “No te lo mereces” decidió hablar al respecto con el portal AR13, donde expresó que “yo me di cuenta que este personaje, oftalmólogo y profesor de una conocida universidad, me comentaba mensajes obscenos, muy ordinarios, tanto así que al final prefieres no subir fotos en bikini porque te quitan la libertad”, comenzó expresando Soto.

A esto agregó que “me llegaron muchos mensajes de niñas y alumnas de esa universidad diciéndome: ‘Belén por favor ayúdanos a funarlo porque es un profesor que ha abusado de varias alumnas y compañeras mías que no se han atrevido a hablar, esto pasa todos los días en la universidad y la universidad no hace nada’. Entonces te topas con este tipo de situaciones, imagínate estas alumnas que tienen que ver todos los días a un profesor que tiene un abuso de poder contigo”, dijo la actriz.

Asimismo, Belén comentó que es sumamente necesario dejar de normalizar estos comentaros en las plataformas digitales: “Inmediatamente cuando una persona me pone algo que está fuera de lugar o un comentario mala onda, hasta un comentario de una persona que te está expresando algún tipo de calentamiento, lo que yo hago es bloquear. Hasta mis hermanos, mi familia se ha metido a tratar de que le eliminen la cuenta a esa persona. Llega a ser preocupando de qué manera se comienzan a dirigir hacia ti y como casa vez es más sin filtro”, declaró.

Posteriormente, la actriz expresó que “como también lo que decía mi gran amiga Ingrid Cruz que a uno le llegan fotos de penes. A mí no me pasa a diario pero si a la semana me llega alguna foto, porque claro uno por inercia ve las solicitudes de mensajes porque hay muchas niñas que me escriben desde que yo saqué mi libro, y de repente llegan fotos y yo las abro pensando que son fotos de mi libro o algo relacionado y finalmente es la foto de un pene“.

Finalmente afirmó que “hay que decir basta. Que te pasen a llevar es súper dañino, porque ¿hasta qué punto podemos aceptar?; ¿Hasta qué punto podemos bloquear? Porque esto sicológicamente te shockea. En principio a mí me daba risa y se lo mostraba a mi pololo, pero cuando ya es una, y una y otra vez es preocupante“, cerró.