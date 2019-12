View this post on Instagram

Durante toda mi vida he lidiado con los estereotipos … por mi trabajo que tienes que estar más flaca, que las estrías… que si tienes guatita estás embarazada… basta creo que estamos cansad@s, aceptemos nuestro cuerpo nuestras marcas son heridas de guerra de todo lo vivido… estoy cansada de cómo la gente a veces nos ven como si fuéramos perfectos… creo que la mejor manera de ayudar y ayudarnos es cultivar el amor propio!!! Gracias @alfombraroja13