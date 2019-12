El animador Karol Lucero realizó una extensa publicación por medio de redes sociales, en la cual realiza una profunda reflexión respecto a su vida y su futuro.

La mensaje lo acompañó con una emotiva postal en Instagram que se remonta al año 1993. “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas que pueden cambiar sus vidas y por qué no el mundo“, comenzó expresando.

A esto agregó que “desde niño tuve claro cuál sería mi camino; llamarme Karol, ser el más bajo y tener personalidad hiperactiva siempre me trajo dificultades, pero con el tiempo y aprendiendo de mis errores he sabido aprovechar”, dijo.

Finalmente expresó que “me queda un camino largo y muchos obstáculos por superar, pero nunca olvido de donde vengo y tengo súper claro dónde quiero ir. Gracias a los que pasan por aquí.😇❗️”, cerró.

No obstante, un usuario de la plataforma lo criticó, ya que según sus palabras existían personas en peor situación que él: “Qué bien…..pero otros tenían las minas o tal ves mejores capacidades pero por estar en Sename recibían pero trato y portazos en la cara…..hablar es facil“, dijo el sujeto.

Tras sus palabras, el animador no dudó en contestar: “Otros estuvieron en mejores colegios y con mejores condiciones económicas… no es el punto del mensaje. Creo en que cada uno es el dueño de su destino, algunos tenemos más desventajas y menos oportunidades q otros; pero como lo enfrentamos es determinante para cambiar nuestro futuro. Hablar es fácil, pero haberlo vivido y tener la experiencia de ello me permite al menos plantearlo desde este punto de vista”, concluyó.

