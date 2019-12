En un nuevo capítulo del programa de Chilevisión “Tu vida, tu historia“, estuvo invitado el reconocido actor nacional Álvaro Morales, quien reveló diversos episodios de su vida privada.

En particular, el actor se refirió a la muerte de la actriz Carolina Fadic, con quien establecieron una linda amistad.

Bajo este contexto, Morales relató cómo enfrentó la muerte de su amiga: “me llamaron por teléfono y me dijeron que la Carola se había muerto esa noche (…) Me costó caer en cuenta sobre su muerte. No podía pensarla en otra existencia que no fuera desde todo lo que proyectaba“, contó.

A esto agregó que ella “era una persona tan alegre, tan simpática, loquilla. Dejó un forado tan grande en todos los que compartimos con ella”, dijo el actor.

Asimismo, expresó que la muerte de Fadic “dejó un vacío bastante grande… era una partner”, cerró.

Cabe recordar que la actriz falleció a los 28 años, dejando a un hijo de seis años en ese entonces, Pedro, fruto de su relación con el fotógrafo Gabriel del Carril.