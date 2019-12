A fines de noviembre la ganadora del programa “MasterChef Chile” Daniela Castro se refirió a la relación que mantuvo con el exchico reality Pascual Fernández.

Fue en el programa “Podemos Hablar”, conducido por Julián Elfenbein, que Castro calificó su relación con el español como “tóxica”, generando diversas reacciones en los usuarios de redes sociales.

Una de estas reacciones fue la de la actriz Isidora Urrejola, quien manifestó su apoyo al exchico reality, por medio de redes sociales.

Fue a través de la plataforma de Instagram que Urrejola expresó que “yo conocí a pascual este año y me cayó bastante bien, nos hemos juntado con amigos en común y jamás me habló mal o vi alguna conducta violenta de su parte“, dijo.

A esto agregó que “me parece muy triste que ambos hayan tenido una relación tóxica. Espero que cada uno pueda ser feliz por su parte y aprender de esta experiencia”, fueron sus palabras.

Palabras que no fueron bien recibidas por la locutora radial Daniela Castro, quien no dudó en responderle a la actriz por la misma red social.

“Isidora te puedo pedir un favor? No hable si no sabe. Si consideras que mi parte tóxica es ser insegura dale. Pero no por eso seré abusiva con una pareja. Te pediría que te informes y si tu amigo se hizo la víctima y le creíste. El problema no es mío“, declaró la ganadora de “MasterChef”.

A esto agregó que “a mí me parece insólito tu falta de tino. Me dejaste de seguir y estás armando mucho show. Esto es serio así que por favor si no lo entiendes. Ponte en el lugar que te tocase a ti o tu hija, pasar por todo eso y que gente como tú hablara sin saber. Eso se llama empatía”, fueron parte de sus tajantes palabras.

Revisa la publicación acá: