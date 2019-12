View this post on Instagram

Se nos va otra temporada, y no me queda más que agradecer todo el cariño que nos dejaron en cada uno de estos capítulos. Ya son 7 años recorriendo Chile y la verdad es que no dejo de sorprenderme con nuestros paisajes, nuestra gente y nuestra humildad. #LugaresQueHablan no se acaba, solo se toma un receso para volver muy pronto con nuestro Chile querido. Ya estamos grabando y ya estaremos de vuelta con nuevas historias y viajes en una NUEVA TEMPORADA. ¡Gracias! ❤❤❤🇨🇱