Daniela Castro, la ganadora de la primera temporada de MasterChef Chile, sorprendió a sus seguidores con un noble gesto: Fue hogar temporal de una perrita abandonada que estaba enferma y a la espera de sus dueños definitivos.

La también comunicadora compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a “Kali”, la pequeña que la acompañó durante algunos días. En la publicación habló de su experiencia e hizo un llamado para animar a la adopción de perros.

“Hace 21 días decidí ser hogar temporal de esta pequeña. A los pocos días la tuve que hospitalizar porque estaba enferma y desde ahí tomé consciencia que si yo no hubiese sido su hogar temporal quizás la historia sería distinta…”, partió escribiendo Dani en la publicación.

“Ser hogar temporal de perritos es tremenda responsabilidad y es una GRAN ayuda para las fundaciones que no cuentan con presupuesto para ademas de rescatar perritos de la calle, tenerlos hasta que encuentren una familia. Por lo mismo decido seguir con el proceso de hogar temporal y así poder ayudar a más perritos a estar estables para luego encontrar un lugar lleno de amor. Si me la quedo no puedo ayudar a tantos perros como quiero hacerlo y se estancaría mi expansión de amor para más perros”, agregó.

“Mi sueño es ayudar a miles de perritos y para eso Kali se irá a su nuevo hogar porque ya está lista para recibir amor! Cumplí con mi propósito de ayudar y lo quiero seguir haciendo. Gracias Kali por llegar a nuestras vidas, nuestro proceso juntas fue bello y ahora podré comenzar otro proceso con otro peludo que lo necesite”, explicó.

Es necesario destacar que la imagen obtuvo casi 30 mil Me Gusta y generó comentarios positivos entre los usuarios de la red social, quienes se mostraron interesados en la adopción de perros sin hogar.

Revisa la publicación a continuación.