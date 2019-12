La serie “Los Venegas” de TVN estuvo 22 años en emisión y consigo trajo a recordados personajes que permanecen en el inconsciente colectivo.

Uno de ellos es “Elvis”, quien era el guarda de seguridad del condominio. No obstante el actor que le dio vida a este personaje, no estaría pasando por una buena situación, pues pedía dinero en la calle.

Esto quedó develado luego de que un vecino de Barrio Yungay ayudara al intérprete y compartiera su historia en Facebook, donde se viralizó.

“Caminando por el Barrio Yungay me encuentro con este vecino que me pide ayuda para llegar a su casa, me dice que no tiene equilibrio por un golpe que tuvo y que le afectó el oído medio“, partió comentando.

El hombre era Alberto Zará, de 57 años. “Le pregunté en qué trabajaba y me dice que es actor sin pega hace muchos años, que trabajó 21 años en la serie “Los Venegas” (Los Simpson Chilenos)… era el guardia del condominio. ¿Que será de sus compañeros de esa época? (…) No se ve bien el amigo”.

Pedro Soza, el hombre que ayudó al intérprete, habló con el matinal “Bienvenidos”, donde detalló que el actor le dijo que tenía lindos recuerdos de la serie.

Luego enseñaron un video en donde se ve a Zará narrando que tiene dos hijas, pero no puede cumplirles en lo económico. “Ni siquiera puedo mantenerme yo“, relató.

Por otro lado narró que el Sindicato de Actores le contrató dos enfermeras para que lo cuidaran, agregando que le encantaría volver a actuar.

Tras esto en el panel debatían cómo podían ayudar a Zará, no obstante algo clave sería que él dejara de lado su problema con el alcohol.

Finalmente los actores Solange Lackington y Fernando Fariña fueron contactados por el matinal, quienes se refirieron a su colega.

Lackington señaló que Sidarte tiene un convenio con el hospital San José, donde podría acceder a un tratamiento que lo pueda ayudar. Por otro lado Fariña lamentó la situación y aseguró que hará todo lo que pueda por él.