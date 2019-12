Ignacia Michelson se hizo conocida en Chile luego de participar en el reality de Mega “Resistiré”, donde ganó gran popularidad.

Esta popularidad se ve reflejada en redes sociales, particularmente en Instagram, plataforma donde cuenta con más de un millón de seguidores.

Es precisamente en esta red social donde la modelo compartió una osada imagen desde Miami, la que causó múltiples reacciones en redes sociales.

Junto a la postal, que ya tiene más de 136 mil “likes”, la modelo escribió lo siguiente: “No es cierto que no tuviese nada puesto. Tenía puesta la radio.Pd : mamá no me retes por la fotoBuenas noches 😴🌙”.

Revisa la publicación acá: