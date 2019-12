¿Deslealtad? Revelan supuesto quiebre entre Patricia Maldonado y Raquel Argandoña

El día de ayer en el programa “Intrusos” de La Red entregaron una reveladora información. Fue Claudia Schmidt quien aseguró que había un quiebre entre Patricia Maldonado y Raquel Argandoña.

Recordemos que las opinólogas realizaban juntas su café concert “Las Viejas Juliás“. No obstante, según la panelista de La Red, para el próximo proyecto del rostro de Mega, Argandoña no habría sido convocada.

“Tuve acceso, porque tengo una amiga que ya está confirmada dentro del staff. Tuve acceso un poquito a la información y bueno, me descostillé de risa porque esto parte la segunda semana de enero. Está cerrado eso. Vuelve Patricia Maldonado con su café concert en un casino“, partió relatando Schmidt.

Luego agregó: “Sé el nombre del café concert. Se va a llamar su café concert: Las Viejas Juliás: el fin de la era del hielo. Le calza a Patricia Maldonado porque ella estuvo congelada. A la que no le calza es a Raquel Argandoña“.

Por último reafirmó que la coanimadora de “Bienvenidos” no fue incluida en este show: “Ahí hay una información también. No sé si estarán peleadas, pero en el fondo yo sé que a mí me nombraron el listado del staff que está convocado y… quiero contarle al público que ¡Raquel no fue convocada!“.

Sobre los motivos de este distanciamiento, Schmitd señaló que algo ocurrió que Maldonado sintió “deslealtad” por parte de Raquel Argandoña, aunque narró que desconoce el hecho en concreto.

“Tengo confirmadísimo que la señora Paty Maldonado no volverá a trabajar con Raquel Argandoña en el café concert ni en la radio el próximo año. Para mí es muy lamentable, porque esta dupla me encanta (…) pero en verdad algo pasó”, cerró la uruguaya.