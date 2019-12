El periodista Juan Pablo Queraltó vivió una compleja situación durante la jornada de hoy, ya que camino al matinal “Contigo en la mañana” fue asaltado.

Esto fue revelado en el matinal de Chilevisión, donde los panelistas se mostraron bastante preocupados por su compañero.

De acuerdo a Julio César Rodríguez, conductor del espacio, Queraltó sufrió una “encerrona”: “En la mañana bien temprano me escribió Fran Sfeir y me dice que por favor le avise a nuestro jefe que Juan Pablo había tenido este lamentable suceso. Él venía al canal, me llamó la atención porque siempre llega antes que yo. Hablé con él, y ahora está constatando lesiones”.

Mientras Queraltó se dirigía al canal, un vehículo le habría impedido el pasa y 4 hombres se bajaron para amenazarlo y entregar el vehículo.

Luego fue la esposa del comunicador, Fran Sfeir, quien se refirió al hecho en el matinal: “Qué lata volver a hablar de un hecho así es nuestras vidas (…) JP está declarando hace horas, todavía le sigue sangrando la cabeza. Es una lata”.

La también cantante explicó que su marido salió cerca de las 06:45, como era habitual. El incidente ocurrió en la autopista central, justo en el enlace del sistema norte-sur. De acuerdo a Sfeir, al parecer lo estaban esperando.

Sfeir además narró que si bien Queraltó intentó escapar, los sujetos lo apuntaron con dos pistolas, por lo que debió entregar su vehículo. Además de robarle, lo habrían golpeado al bajar del auto.

Según Fran Sfeir, lo habrían arrastrado por el piso y le habrían puesto una pistola en el pecho e incluso colocaron sus piernas debajo del vehículo, por lo que tenía miedo que lo atropellaran.

Tras el asalto, una persona se acercó al periodista, quien le facilitó un celular con el que pudo comunicarse con su esposa y su mamá.

Queraltó fue a constatar lesiones y poner una denuncia ante Carabineros, por lo que espera recuperar sus documentos y su auto. Sfeir precisó que su esposo terminó con un fuerte golpe en la cabeza, pero nada grave.