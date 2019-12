La exintegrante del programa “Yingo” Faloon Larraguibel compartió una importante noticia referente a su vida personal en redes sociales.

Faloon hizo una reflexión respecto al estallido social en Chile, y también abordó cómo se siente respecto a su matrimonio con el futbolista Jean Paul Pineda.

“Cuenta regresiva 😱 yo no sé si será el estrés del año o por el matrimonio, no me siento nerviosa ni ansiosa, pero estos últimos días han sido muy duros emocionalmente y me imagino que muchas personas deben sentirse igual por todo lo que ha pasado en nuestro país, mucha gente quedó sin trabajo etc. pero bueno hay que seguir o no?! Claro que hay que seguir!. Mucha fuerza para todos en este último mes del año y aprovecho de dar las gracias por el apoyo durante todo este tiempo, por los lindos mensajes que siempre me envían, muchas gracias a todos! Besos mi gente Bella”, fue el mensaje que compartió la exchica “Yingo” en sus redes sociales.

No obstante, hubo una usuaria que criticó su publicación, aludiendo a que en Chile era más impactante el hecho de que las personas sufrieran traumas oculares, a que las personas perdieran su trabajo.

“Que lindo me alegro por ti. solo un detalle. me gustaria haber leido que te impacta mas la perdida de ojos que los trabajos. a fin de cuenta el trabajo se recupera…“, expresó la usuaria en Instagram.

Tras esto, Faloon no dudó en responder y lo hizo con un contundente mensaje: “Linda y puse ‘etc’ o ‘y otros’ es lo mismo, nunca escribi ‘impactar’ así que no ponga palabras que no he escrito, tampoco iba para ese lado mi comentario sino más bien con un sentimiento propio y no queria ahondar en algo que es mucho más doloroso que lo otro, todo el mundo sabe lo que ha pasado en nuestro país y todos lo lamentamos”, aclaró.

