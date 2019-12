FOTO | Antonella Ríos mostró su impactante cambio físico y entregó consejos a sus seguidores

View this post on Instagram

Mi #tbt de hoy es para decir el cambio parte en tu mente cómo se logra un cambio ? suena fácil suena obvio piensa en lo que quieres cómo quieres potenciarte y buscar un equilibrio en tu salud ,investiga y asesórate con personas que sepan de nutrición y ejercicio mientras yo iré subiendo recetas y tips de ejercicio simple en casa Si estás en un momento complejo pide ayuda y utiliza esa energía para motivarte y de a poco encontrar una actividad física que te permita integrar al día a día siempre debes partir de a poco y siendo conciente con tu salud De a poco pero firme 💪🏼 #salud #enfoque #vida #paciencia #autoamor #antes #ahorita 😎