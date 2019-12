Daniella Chávez debuta como cantante y estrena su primer sencillo que se viralizó en redes sociales

La exconejita Playboy y modelo, Daniella Chávez, estrenó su primer sencillo musical. La chilena debutó como cantante con su tema “Ando soltera”, el que ya tiene más de 36 mil reproducciones desde su lanzamiento el que fue el pasado jueves.

“Dicen que soy mala y que no tengo corazón, a más de uno se lo di y me lo rompió. Me dolió”, dice una parte de la canción de la ex conejita Playboy.

Esta canción se trata principalmente de las decepciones amorosas en las que se han transformado la actitud de las mujeres, que enfrentan ahora de otra manera sus conquistas.

Revisa la canción de Daniella Chávez: