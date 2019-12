Karla Constant confesó que quiere ser nuevamente mamá. Pese a sus 47 años, la conductora de “Mucho Gusto” dijo que su edad no es impedimento.

Como invitada a “Sigamos de Largo” de Canal 13, la rostro de Mega dijo que “para mí no existe esa cosa de la edad”. Y cuando le preguntan por qué en este momento, ella responde: “Todo el mundo me dice, ‘pero, ¿cómo a esta edad?’ y yo digo ‘¿cuál es el problema"”.

Con el embarazo de su último hijo, a los 43 años, contó que le pasó al similar. “Todo el mundo me metió todos los miedos, que ‘con suerte, ojalá no tenga esta u otra enfermedad’, y yo le dije al Andrés (su marido), sabís que no vamos a escuchar más a nadie”.

“Y (Rocco, 3 años) nació perfecto, bello, simpático. Es el concho, es súper agrandado, y debo confesar que aún duerme con nosotros”, agregó.