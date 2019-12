La COP25 que fue liderada por Chile y realizada en Madrid fue la más larga de la historia tras extenderse por dos días, y no dejó un pasar para el gobierno del Presidente Piñera.

Esto, luego de que diversas organizaciones medioambientales criticaran a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, por el borrador que presentó en el evento.

Pero este no fue el único momento incómodo que vivió Schmidt, pues cuando le pidió a los delegados participantes que enviaran sus declaraciones finales en forma digital por todos los retrasos y porque algunos debían partir al aeropuerto, la respuesta de la sala fue un rotundo no.

Quien se sumó a las críticas fue el animador de Canal 13 Francisco Saavedra, quien a través de Twitter entregó su opinión sobre la situación que vivió la ministra Schmitd, calificando el episodio como un “papelón”.

“¿Pero viste por qué? Porque están apurados y tienen que irse al aeropuerto. No puede ser, se posterga todo, se cambian los pasajes, pero el medioambiente no puede esperar. No podemos hacer semejante papelón ante el mundo”, sostuvo el conductor de “Contra Viento y Marea” en la plataforma.

Luego, en otro tweet, recalcó que “Lo más importante es respetar acuerdos y cualquier viaje o ticket aéreo es menos importante que un acuerdo real que proteja al mundo“.

Aquí puedes ver sus tweets:

Pero viste por que ? Por que están apurados y tienen que irse al aeropuerto . Noooo puede ser , se posterga todo , se cambian los pasajes, pero el medioambiente no puede esperar. No podemos hacer semejante papelon ante el mundo . — FRANCISCO SAAVEDRA GUERRA (@PANCHOSAAVEDRA) December 15, 2019