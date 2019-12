La semana pasada Mega estuvo en el ojo del huracán por una polémica en redes sociales a raíz de un capítulo de “¿Quién quiere ser millonario?”.

El tema fue que un miembro del público erró en su respuesta tras ser elegido como comodín del público y varios comentaron en Twitter que ya lo habían visto antes, acusándolo de “palo blanco”.

Y si bien Mega lo aclaró, la animadora del programa, Diana Bolocco, abordó también la polémica. “Sí es correcto es que muchos participantes del público se repiten en los capítulos” dijo al medio Página 7.

“Primero, hay días que grabamos más de un capítulo, por lo tanto el mismo público permanece en los capítulos y, además, porque se trata de público pagado al igual que el público que asiste a todos los programas de televisión. Por ende, hay gente que vive de esto, que se hace un sueldo y es su trabajo, y por esa razón se repiten muchos miembros del público en las distintas grabaciones“, explicó.

Es en este contexto, que Diana les pone “nota”, evaluando “si suben o bajan en términos de efectividad”. “De hecho, y lo van a ver más adelante, a un participante del público que ha respondido varias preguntas en forma correcta yo lo invito a jugar“, reveló la animadora.

Además, agregó que ella no conoce con anterioridad las preguntas. “No conozco las preguntas hasta el momento en que aparecen en el juego en mi pantalla y en la del participante al mismo tiempo. Tampoco aparece cuál es la respuesta correcta, solo cuando el invitado dice “respuesta definitiva”, lo que está predeterminado por el software, aparece en mi pantalla una pequeña señal que me indica si respondió correcta o incorrectamente”, advirtió, para darle “más herramientas para la animación y generar más tensión”.

Por último, aseguró que “solo dos personas de la producción conocen las preguntas, una de ellas es el productor ejecutivo y por esa misma razón es imposible que existan ‘palos blancos’ porque nadie conoce las preguntas, ni siquiera el editor que está en mi muela (sonopronter)”.