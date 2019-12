En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, estuvo invitado nuevamente el periodista y comentarista deportivo Juan Cristóbal Guarello, quien fue protagonista de una nueva polémica en el estudio.

Todo comenzó cuando los integrantes del espacio comenzaron a abordar el caso del ciudadano alemán conocido como “Kaiser del perro muerto“. Fue en este contexto que una periodista del canal entrevistó al fiscal a cargo del caso.

Al pasar cerca de media hora abordando este caso, el periodista no pudo aguantar la rabia y “explotó” en vivo, ya que para él habían temas más importantes que tratar sobre la mesa.

Guarello expresó de manera categórica que “me invitaron a venir y estamos hablando de este guatón y seguimos hablando de este pobre tipo enfermo, que es un delincuente de poca monta, ni si quiera es un delincuente, es un enfermo, es un ladronzuelo, un pillaste que come gratis y se va, que roba y seguimos hablando de él (…) pero pasemos de esto, ¿sabes qué me encantaría? que nos sentáramos acá y explicáramos alguna vez el caso Cascada”, sentenció el periodista.

El momento fue registrado por diversos televidentes, quienes compartieron el video en redes sociales, convirtiéndose rápidamente en Trending Topic en la plataforma de Twitter.

Revisa acá el momento: