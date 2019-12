En una nueva jornada del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, los conductores y panelistas del espacio abordaron una denuncia realizada por dos apoderados, quienes acusaron el cobro de 400 mil pesos por parte del establecimiento donde estudia su hijo, los que fueron solicitados debido a las anotaciones negativas que tenía el menor.

Según explicó la madre del mejor, Mónica Martínez, ellos recibieron una carta de parte del colegio United College de Providencia, “que venía con el arancel para el próximo para matricularlo, y me sale un recargo indisciplinario de 400 mil pesos, pregunto de qué se trata y me dicen que como el colegio trabaja a nivel de puntaje, de notas y de disciplina, y dependiendo de este se cobra un recargo al alumno”, aseguró la madre del menor.

Asimismo, explicó que las anotaciones no son “graves” a su juicio, y que se centran en que su hijo “no lleva materiales, ingiere alimentos en la clase y llega atrasado a sus clases en el colegio”.

Tras esto, el programa se puso en contacto con el director del establecimiento, Marco Méndez, quien explicó su versión de lo sucedido.

El director relató que consiste en un recargo reembosable, “es decir si el alumno el año siguiente tiene una conducta adecuada, respetando los parámetros, se le hace devolución de ese dinero“, indicó.

Marco también reveló que el alumno mencionado cuenta con más de 100 anotaciones negativas y que, a su defensa, se le realiza rebaja a los estudiantes que tienen buena conducta.

La autoridad escolar señaló que “esto es parte del reglamento interno del colegio, no es algo que se nos ocurrió ahora, ya lleva como cuatro, cinco años. También hay una bonificación y un premio por el tema disciplinario, no es sólo para un lado”, dijo.

Tras sus palabras, la conductora del matinal Monserrat Álvarez criticó duramente este sistema: “El tema de la educación no solamente es lo que se le imparte a los niños como materia, si no también un tema de valores. ¿A usted no le parece que se está desvirtuando la educación al ponerla como un tema monetario? ¿A usted no le molesta esto en tema valórico?”, consultó la periodista al director del colegio.

Méndez respondió que “el trabajo valórico es el que se hace día a día con los alumnos, donde participa la comunidad educativa completa, los apoderados, profesores, y alumnos”, alcanzó a decir, siendo interrumpido por la comunicadora.

Álvarez dijo rápidamente que “no se me corra de la pregunta, ¿De verdad usted como director está de acuerdo con transmitirle estos valores a los niños y a la familia?“, expresó de forma categórica.

Ante esto, el director del establecimiento indicó que “hay algunos papás que le dan un regalo al hijo cuando se porta bien y eso, ¿también esta mal?… Hoy lamentablemente todo es un tema económico”, aseguró Marco.

Finalmente, el conductor Julio César Rodríguez también cuestionó el sistema que adoptó el establecimiento, expresando que a su juicio “se ve feo” que cobre por el comportamiento de los alumnos.

