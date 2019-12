Durante la jornada de ayer se emitió un nuevo capítulo del programa “Carmen Gloria a tu servicio“, espacio donde se generó un tenso momento.

Todo comenzó cuando en el programa conducido por la abogada Carmen Gloria Arroyo se presentaron Doris y su exesposo Alejandro.

La mujer llegó al espacio para exigirle a su expareja que no le quite su hogar, y tras esto, le propuso llevar a cabo un contrato de arriendo con opción de compra.

No obstante, el hogar que ambos comparten tiene retrasos de dividendo. Sumado a esto, ambos no pueden llegar a un acuerdo para saber quién se quedará con la casa.

Asimismo, el sujeto tiene problemas económicos y no ha pagado la pensión de alimentos de sus tres hijos.

Fue en este contexto que el hombre llegó al lugar con una actitud bastante “irrespetuosa” y “desganada”, lo que molestó en gran medida a “La Jueza”.

El disgusto de la abogada fue tan grande que incluso echó al hombre del ser: “Señor, qué pequeñez (muestra) frente a esta mujer que le está criando a sus hijos. Qué falta de respeto y empatía. Le falta mucho para crecer y alcanzar siquiera los tobillos de esta señora“, dijo Carmen Gloria.

Ante sus palabras, el sujeto se limitó a decir “ya, ¿y?“, a lo que la abogada respondió de manera contundente: “Su peor castigo y jueces más duros serán sus hijos. Sin duda le van a pasar la cuenta. Lo que es a mí, me cargan las faltas de respetos hacia las mujeres. Y, como yo soy mujer, no tengo por qué aguantarlo. Si su exesposa no es capaz de hacerlo, yo sí puedo… váyase de esta audiencia”, dijo, a lo que el hombre respondió “chao no más”.

Tras esto, la abogada expresó unas emotivas palabras para contener a la mujer, que quedó bastante afectada con la actitud de su exesposo: “A veces imprudentemente hablo mucho desde mi experiencia personal. No lo hago para ser autorreferente, lo hago para transmitir que de verdad entiendo lo que siente. También me separé, me tuve que ir de la casa, cambié a mis hijos de colegio, todo eso. Sé lo que duele ¿y sabe qué descubrí? que a uno le duele más que a los niños (…) Patalean, pero al final entienden”, sentenció.