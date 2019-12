View this post on Instagram

Foto en Punta Arenas de mi último día de trabajo, fueron varios show y nos trataron muy bien, gracias a Carlos y Coni que son los únicos seres humanos sin insta que conozco jajaja, y cómo no??? a mi @nico_seguelg que me apaña en todas!!! Me siento cuidada y acompañada, que partner increíble y que bien lo pasamos!!! Love You forever ♥️ #travel #work #nice #show #sexy #love #smile #goodpeople #beautifulworld #patagonia #chile #austral