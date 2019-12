Durante la jornada de ayer se vivió un tenso momento en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, protagonizado por el periodista Juan Cristóbal Guarello y el conductor del espacio Martín Cárcamo.

Todo comenzó cuando el panel comenzó a abordar el polémico caso del ciudadano alemán, apodado como “Kaiser del perro muerto”, lo que hicieron durante largos minutos.

Esta situación enfureció enormemente al comentarista deportivo, puesto que para él habían temas más importantes que abordar en el estudio.

El periodista argumentó que “me invitaron a venir y estamos hablando de este guatón y seguimos hablando de este pobre tipo enfermo, que es un delincuente de poca monta, ni si quiera es un delincuente, es un enfermo, es un ladronzuelo, un pillaste que come gratis y se va, que roba y seguimos hablando de él (…) pero pasemos de esto, ¿sabes qué me encantaría? que nos sentáramos acá y explicáramos alguna vez el caso Cascada”, dijo.

A esto agregó que “yo tengo 30 años de periodismo y esto va en contra de lo esencial de lo que significa esta profesión, esto es algo que no merece ni un recuadrito en un diario, es lo que se llamaba en la escuela de Periodismo, ‘chascarro"”, fueron parte de sus declaraciones.

Luego de sus palabras, el conductor del espacio Martín Cárcamo realizó una férrea defensa al tema que estaban abordando, porque según él había mucha gente a quienes les preocupaba el caso de este ciudadano alemán.

Tras esto, el periodista se refirió al tenso momento vivido con el conductor Martín Cárcamo, y reveló al medio La Cuarta que “lo que pasó fue lo mismo que se vio en televisión, no me sentí incómodo ni nada“.

Asimismo, declaró que “luego me tuve que retirar, pero no fue por lo sucedido, por eso el tema quedó ahí”.

Por último, Guarello aclaró si existía algún tipo de rivalidad con el animador: “No hay mala onda con Martín ni nada”, cerró.