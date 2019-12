Nicole Moreno, también conocida como Luli, estaría pasando por un buen momento tras ser coronada recientemente con el segundo lugar en una competencia de fisicoculturismo.

Bajo esta línea fue invitada al programa “Sigamos de Largo” de Canal 13, donde entregó detalles de su alimentación, así de cómo el deporte cumplió un rol de terapia en su vida.

“Tuve una situación súper complicada que me dolió bastante y lo pasé muy sola. Y el deporte fue mi terapia literalmente“, detalló la modelo.

A la vez también recordó un sensible episodio que vivió en su hogar, donde se vio involucrado su hijo.

“Me sucedió algo. Estaba leyendo la noticias, viendo los mensajes de Instagram, de WhatsApp, muchas felicitaciones, porque tampoco nadie sabía todo este proceso. Me senté en el sillón, luego me acosté, empecé a leer y a leer, y me vino un llanto que… La última vez que lloré fue el domingo. Primero fue una emoción de alegría, porque lo logré”, partió comentando.

Luego agregó: “Francisco (su hijo) sintió ese llanto de emoción, de alegría. Y te soy sincera, no se había dado la instancia para decirle todo lo que yo había sufrido en aquel entonces, porque de verdad sufrí mucho. Tampoco voy a contar detalles, porque me lo guardo para mí. Yo creo que ni siquiera mis cercanos lo saben. Luego, cuando se acercó él, me dijo ‘mamá, tranquila’. Y ahí le dije ‘Francisco, es que tú no sabes. Esto fue mi terapia, yo me refugié…’ Ay, perdón”, relató emocionada.

Finalmente agregó: “Nos abrazamos, me escuchaba. Le dije todo, todo, todo lo que le tenía que decir. Nos hicimos preguntas ambos. Tuvimos una conversación de madre a hijo que era necesaria, pero que no se había dado. Justamente el domingo, luego de lograr el segundo lugar y pasar a ser atleta, se dio”.

Por otro lado realizó una reflexión a críticas sobre su rol como madre, repasando episodios de su vida: “Yo creo que todas la madres se pueden cuestionar su maternidad, ¿cómo lo hacen? O yo toda mi vida, de chica, ¿lo estaré haciendo bien?, ¿estaré trabajando mucho? Pero siempre he sido una madre presente, nunca lo dejé solo. Nunca fui a carretear cuando él era guagua. Si yo conocí una discoteque fue porque fui a hacer un evento, a trabajar”.

A la vez narró que se molesta con las críticas que recibe, ya que la gente no sabe cómo es ella como madre. “Ir a un evento es un trabajo. Si yo no voy a un evento, no vengo acá o mañana no voy al matinal, o no subo la publicidad de tal cosa, yo no vivo. Yo soy independiente, como muchas madres solteras”.

Recordemos que el hijo de Nicole Moreno vivió un complejo momento en enero de este año, tras verse involucrado en un baleo contra otro joven de su edad, en comuna de Las Condes.