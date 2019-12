View this post on Instagram

Gracias a todas las personas que se han preocupado por el estado de salud de mi señora . Ella de su trasplante a evoluciona favorablemente gracias a Dios, solo debemos esperar que su corazón y pulmón salgan del estado delicado en el que se encuentran para así poder salir de la UTI y pronto cambiarla a cuidados intermedios Ella no tiene acceso a su celular ya que está en aislamiento y no puede recibir emociones fuertes. Lo que si se y tengo claro que apenas ella pueda mandara un video con más fuerzas para su campaña #DarVidaEnVida #YoSoyDonante #Fortalezayesperanza 🙏🙏💪💪💪❤❤❤🙌🙌🙌🐶🐶🐶👫👨‍⚕️👩‍⚕️👭