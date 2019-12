El exfutbolista Diego Armado Maradona reveló un insólito encuentro que tuvo con la cantante y actriz Jennifer López, en declaraciones con el medio Tyc Sports.

Fue en una ronda de preguntas cuando el exdeportista aseguró que hace tiempo fue partícipe de un show realizado por Marc Anthony, quien en este tiempo era pareja de la actriz.

Tras esto, Maradona expresó que “ella es un bombón asesino. Pero cuando los fui a saludar ella me dice ‘con vos estamos muy enojados"”, relató el argentino.

“’¿Por qué?’, le digo. Si yo no es que no los invité”, siguió comentado el exfutbolista, aludiendo a que la famosa pareja no había sido invitada al programa de televisión que él tenía en Argentina.

“Yo me moría porque estén en mi programa. Me moría por hacerte una pregunta a vos, me moría por verte, estaba por decirle ‘ese culo’, porque es el culo más hermoso que vi en los últimos años”, cerró.

Revisa el momento en el minuto 15:17.