VIDEO | ¡A todo ritmo! La espectacular fiesta de matrimonio de Gabriel Peralta y Michelle Yakenlevic

El reconocido bailarín e integrante de los “Power Peralta”, Gabriel Peralta, hizo noticia hace algunos días por contraer matrimonio con su pareja Michelle Yakenlevic.

Cabe mencionar que la ceremonia se realizó el sábado pasado, y la concretaron tras 7 años estando juntos y 4 años desde que el bailarín le propuso matrimonio a la mujer.

Con respecto a la fiesta, los novios llevaron a cabo una gran celebración, la que estuvo marcada por múltiples bailes, en los que participaron diversos integrantes de la academia de los “Power Peralta”.

Los novios abrieron la pista de baile con una coreografía de la canción de Michael Jackson, titulada “The way you make me feel”.

Por su parte, la novia sorprendió a los presentes al bailar el tema “Crazy in love” de Beyonce.

Bajo este contexto, Yakenlevic compartió un breve video en sus redes sociales, donde se aprecia la espectacular fiesta de la que disfrutaron y las diferentes coreografías realizadas sobre la pista de baile.

Revisa la publicación a continuación: