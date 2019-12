Por su parte, el chef Yann determinó elegir a Joaquín, quien se vio sumamente emocionado al ser elegido como finalista. El aspirante inmediatamente expresó que “tengo un nudo en la garganta, no puedo ni hablar”.

Finalmente, Sergi optó por elegir a Paulina, quien indicó que “estoy orgullosa de mí, pocas veces me he sentido orgullosa de algo que he hecho. Este es un gran logro”.

En la segunda prueba la conducta del espacio Emilia Daiber explicó que tenían libertad de hacer lo que ellos quisieran.