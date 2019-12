Francisca Merino fue la invitada de hoy en “Tu vida, tu historia” de CHV, donde narró un emotivo momento tras develar cómo era la relación que mantenía con su fallecido padre.

La expanelista comenzó su relato luego de que el animador del espacio, Jean Philippe Cretton, le enseñara una foto de su padre.

“Me hace harta falta. A veces digo ‘pucha, que ganas de haber tenido un papá más joven, que me defienda’. Se fue justo cuando me estaba separando. O sea, como que pasó todo junto, de hecho, cuando me empecé a separar, una vez lo fui a ver y él estaba como súper ido. A pesar de todo, me dijo: ‘¿te pasa algo?. Yo le dije: ‘sí papá, estoy súper bien’. Ya estaba súper viejito”, partió comentando Merino.

Luego “Pancha” Merino narró que, mientras enfrentaba la muerte de su padre, también se vio obligada a afrontar otro difícil proceso: su separación.

“Mi papá fue un papá más viejo, entonces no lo tuve. Igual, tengo mi hermana mayor que vive en Italia, que es como mi mamá, mi papá, todo. Pero me quedé sin papá y sin marido“, sostuvo sobre el último punto.

Luego describió a su padre como alguien sencillo y querido por todos, además de generoso. No obstante, luego se fueron alejando.

“Después estuvimos bien distanciados. Mi papá se casó tres veces, entonces hubo diferencias, y después me puse adolescente, rebelde, estudié teatro. Me retaba por todo, me decía que andaba con pijama en la calle. También era celoso, le cargaban mis pololos, hubo una distancia”, cerró.