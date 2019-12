¡Sin tapujos! Kevin Vásquez muestra su cuerpo y evidencia importante baja de peso: se llenó de aplausos

View this post on Instagram

X un verano con o sin polera…Me da igual la verdad😝!. Cuando @alfombraroja13 me habló de esta campaña puse en juego mi valentía al querer mostrar la belleza desde mi punto. Quizá la gente vacía sólo verá piel suelta pero yo veo pura lucha en estas fotos. Años de esfuerzo para mostrar con orgullo lo que hoy soy😍!. Espero que esta campaña pueda ayudar a mucha gente a cambiar el como vemos la belleza en otros y en nosotros💙. Buen Jueves bbs y que siga el amor propio🦄!.