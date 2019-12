La exmodelo Michelle Carvalho tuvo una sincera confesión respecto a uno de los temas que han dado vuelta en el último tiempo: el bullying. La brasileña aseguró que todo lo que se burló de ciertas personas, el tiempo se encargó en que se le devolviera.

En el programa Podemos Hablar de Chilevisión, la ex chica reality expresó que “en la escuela, cuando era chica, por ser más alta, por tener los dientes feos en ese momento me hicieron bullyng. Y también hice bullying en un episodio acá ya en Chile a los 18”.

Respecto a lo último, Carvalho expresó que no era la primera vez que hacía eso, ya pero que “en la tele era mi primera vez, no sabía que estaba haciendo. Mal me comunicaba y me atacaban de todos lados y para que me dejaran en paz lo hacía, en modo de defensa. Pero no sabía el daño que estaba causando al otro”.

“Después de que pasó eso, como el karma, tú haces y te lo devuelven, cuando empecé a engordar volvió todo lo que había hecho”, cerró.