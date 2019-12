La llegada de diciembre, y con ello, fin de año, hace imposible no realizar un análisis del presente periodo. Y para quien no ha sido un buen año es para la modelo Adriana Barrientos.

Recordemos que hace unas semanas sufrió una agresión con ácido que la afectó tanto a ella como a su perrita Asia, donde la “Leona” terminó detenida y en un juicio.

Tras esto, hace unos días se sumó un nuevo intento de portonazo, del cual afortunadamente pudo percatarse a tiempo y salir ilesa.

A esta racha de mala suerte se le suman las crisis de pánico, las cuales la harían levantarse a las tres de la mañana, interrumpiendo su sueño.

“Estoy pésimo, no puedo dormir, me levanto temprano asustada, con taquicardias. Consulté con un psicólogo y me dijo que tenía que hacer una terapia, pero no tengo tiempo para eso, porque estoy sola con mi perrita, no tengo a nadie más para que me cuide”, relató a diario La Cuarta.

Estos temas causan más preocupación aún cuando, a través de las redes sociales, anunció que nadie la acompaña en este proceso: “Estoy sola y no puedo estar rompiéndole la cabeza a mi hermano o a mis papás. Yo me dediqué a esto y tengo que asumir. Cuando una tiene 39 años es la responsable de su vida. Soy yo la que no quise casarme, ni tener hijos, no voy andar llorando ahora, como lo hace la Valentina Roth ‘qué me falta esto o no tengo esto otro’. Es difícil, pero tengo que asumir lo que me está pasando”.

Luego detalló este problema: “Me da miedo salir a la calle, para ir a trabajar ahora me vienen a buscar y a dejar. No tengo un círculo cercano porque somos mi perrita y yo, nadie más. Todo lo que me pasó no me tiene bien, ya me había pasado en 2014 y 2017, ahí tenía contención, pero ahora no”.

Tras esto fue consultada por si creía que necesitaba un tratamiento psicológico, a lo que replicó que si bien sí lo piensa, aseguró que no tiene tiempo para aquello. “Según un psicólogo amigo si no me trato a tiempo, podría quedar con secuelas permanentes, pero ahora estoy trabajando, no tengo tiempo para ir al psicólogo y tomarme una o dos horas para salir”, aseveró.

Luego reflexionó: “…esta situación me tiene mal y tendré que salir adelante como lo he hecho hace 24 años que aprendí a valerme por mi misma“, cerró la modelo.