Ya van casi dos semanas desde que Francisca García-Huidobro se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intermedios de la Clínica Alemana, luego de que fuera diagnosticada de una insuficiencia renal.

Su complicado estado de salud se comprobó luego de que Julio César Rodríguez, su expareja, le enviara un afectivo mensaje de apoyo a través de Instagram, el cual recibió la respuesta de la “Dama de Hierro”, dejando en claro que se encontraba bastante grave.

“¡Amor mío! Hace 10 días casi me fui y solo tu mano me trajo de vuelta“, redactó en una postal donde posa con su hijo. Luego continuó: “Eres un niño precioso y tienes un papá maravilloso del que también siento orgullo. Y como dice Julito: ¡gracias!”.

Ahora, en una entrevista desde el centro asistencial con diario Las Últimas Noticias, entregó detalles de su complejo estado de salud.

“Tengo una insuficiencia renal severa. Se me metió una bacteria en el cuerpo y la agarró con el riñón. O sea, me agarró todos los órganos, pero principalmente el riñón. Los primeros días fueron de puros exámenes, biopsias y estudios. Todavía no se me pasa la fiebre, así que me siguen haciendo exámenes y me investigan completa”, partió comentando al citado medio, agregando que tendrá que pasar navidad internada y aún no sabe si repetirá el panorama para año nuevo.

Luego informó que aún se mantiene internada en la Unidad de Cuidados Intermedios. “Aún no se sabe qué causó la insuficiencia, me imagino que también por eso me tienen acá, para investigar el origen“, relató.

Tras esto se refirió al mensaje que le envió a su hijo Joaquín, en la publicación de Julio César Rodríguez. “Hubo tres días en que pudo no ocurrir el milagro. Muy críticos. Joaquín me hizo volver“, narró.

Por último develó que se está siendo atendida por una kinesióloga. “Me hace caminar. Siento que estoy aprendiendo a caminar de nuevo. Estoy muy flaca y debilucha, tengo que tratar de fortalecer mi musculatura“, cerró.