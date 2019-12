La jornada de hoy fue la última para Martín Cárcamo en “Bienvenidos” de Canal 13, donde tras 8 años, tomó la decisión de abandonar el matinal para dedicarse a proyectos personales.

La emisión de hoy estuvo dedicada a él, donde repasaron chascarros y episodios divertidos que protagonizó, pero también llegó el momento emotivo del adiós.

Llegó el momento en que cada uno de los integrantes se refirieron a Martín con palabras de agradecimiento y admiración. “He aprendido mucho de ti, eres un muy buen compañero, no sé quién me va a interrumpir (cuando da el pronóstico del tiempo) ahora”, expresó Michelle Adam.

Por otro lado Polo Ramírez sostuvo que se divide una gran dupla televisiva, refiriéndose a su separación de Tonka Tomicic.

Y precisamente Tonka fue quien más emocionó a su ahora excompañero, pues le escribió una extensa carta donde repasó diversos momentos que vivieron juntos, desde que gestaron “Bienvenidos”.

“En este proyecto de ensueño es todavía más difícil decirte adiós, pero el anhelo y fe de que tus próximos desafíos te harán feliz, permiten que este momento no se cubran de pena, sino de esperanza”, narró Tomicic, mientras se mostraban imágenes de sus inicios en marzo del 2011.

Luego continuó: “Me gustaría que te quedaras, pero más me gusta la idea que ese loco se atreva a emprender (…)”. Martín, por su parte, narró que su compañera “tiene algo que yo valoro mucho y en mi vida ha sido muy especial“, notoriamente emocionado.

Martín Cárcamo también dedicó algunas palabras a su equipo, involucrando a quienes se encuentran detrás de cámara. Luego reflexionó: “Aquí lo importante es el viaje, a veces el viaje nos va llevando para un lado y las metas que teníamos planteadas hace un año van cambiando“.

A la vez se refirió al tema que se ha tomado la pauta de los últimos meses, el estallido social: “Espero que surja un Chile mejor, creo que este proceso que estamos viviendo como país lo único que va a hacer es sacar lo mejor de nosotros. Las demandas sociales estaban hace mucho rato, no las queríamos ver“.

Por último realizaron una especie de “cambio de mando” con Amaro Gómez-Pablos, quien tomará la conducción del espacio junto a Tonka Tomicic. El periodista también le expresó palabras de admiración y cariño.

Finalmente Martín Cárcamo fue despedido del espacio con Américo y su banda, quienes le dedicaron una especial versión de “Te vas“.