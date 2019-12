El pasado lunes Chilevisión emitió un nuevo capítulo de “Pasapalabra“, donde se enfrentaron Javier Pulgar y Andrea Vargas.

Vargas contó con el apoyo de Andrea Dellacasa y Pablo Vargas, mientras que Pulgar tuvo en su equipo a Gabriel “Coca” Mendoza y Viví Rodrigues.

No obstante, una vez más los invitados se llevaron la crítica por parte de los televidentes, quienes no perdonaron su “bajo conocimiento” en una etapa específica del juego.

Se encontraban en “La Pista”, donde el conductor Julián Elfenbein entregó una pista para Pablo y Viví. “Es uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos”. Tras la ausencia de respuestas, el animador continuó con la siguiente: “Escribió una canción que Frank Sinatra la consideraba su favorita“.

Sin conseguir ninguna respuesta, Elfenbein debió continuar con las pistas: “En 1971 organizó el primer concierto benéfico en la historia del rock“. Tampoco causó una réplica de los invitados, por lo que debió seguir: “Tiene un estatua en Liverpool“.

Si bien parecía estar bastante claro de qué se hablaba, Julián decidió dar una pista extra: “no es John Lennon, no es Ringo Star y no es Paul McCartney”, pero esto no sirvió de mucho.

Finalmente Elfenbein soltó una última pista: “Lo llamaban el beatle silencioso“, refiriéndose a George Harrison, nombre al que nunca lograron dar los invitados.

Lo que indignó aún más a los televidentes fueron las respuestas de los ayudantes: “era bien silencioso, nadie se acuerda de él“, sostuvo Andrea Dellacasa, mientras que el bailarín relató que “Los Beatles no eran tan rock“.

Aquí puedes ver algunas de las críticas que recibieron:

#PasapalabraCHV no saber los nombres de los Beatles es como no vivir en este planeta!!!!

Puchas que malos los invitados!! — Isabel Coll (@Curantu) December 24, 2019

Si no conocen a The Beatles, no saben nada de música 🙄 #PasapalabraCHV — Paz para Chile 🇨🇱🇨🇱🇨🇱 (@paloespin) December 24, 2019

Andrea Dellacasa "Pero era un Beatle tan silencioso que nadie se acuerda de él" Pablo Vargas: "Igual los Beatles no son tan rock…" 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️#PasapalabraCHV pic.twitter.com/wzE4hceFKy — A.Mel.iA #HwasaIsMyPresident 💚 (@DaydreamSt1) December 24, 2019